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Эвакуирован последний из раненых в Харькове азербайджанских водителей 

Эвакуирован последний из раненых в Харькове азербайджанских водителей  Последний из азербайджанских водителей, которые были ранены в Харькове в первые дни войны в Украине, также был эвакуирован из страны
Диаспора
19 марта 2022 г. 10:44
Эвакуирован последний из раненых в Харькове азербайджанских водителей 

Последний из азербайджанских водителей, которые были ранены в Харькове в первые дни войны в Украине, также был эвакуирован из страны.

Председатель Ивано-Франковского Конгресса азербайджанцев Матлаб Наджафов сообщил восточноевропейскому бюро Report, что раненого водителя Байрамова Юсифа Асиф оглу через Турцию отправили в Азербайджан.

Напомним, что на прошлой неделе из Харькова в Азербайджан при содействии Матлаба Наджафова и Атеша Ахмедзаде были эвакуированы водители Таиров Самир Сураддин оглу и Аскерзаде Надир Гадир оглу.

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Версия на английском языке Azerbaijan evacuates wounded driver from Kharkiv
Версия на азербайджанском языке Xarkovdakı sonuncu yaralı azərbaycanlı sürücü təxliyə olunub

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