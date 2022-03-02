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Эвакуация азербайджанцев из Харькова продолжается

Эвакуация азербайджанцев из Харькова продолжается В Украине больше всего бомбардируют город Харьков. Российская армия который день подвергает город непрерывному обстрелу. Наряду со зданиями государственного значения, разрушены несколько жилых домов.
Диаспора
2 марта 2022 г. 11:08
Эвакуация азербайджанцев из Харькова продолжается

В Украине больше всего бомбардируют город Харьков. Российская армия который день подвергает город непрерывному обстрелу. Наряду со зданиями государственного значения, разрушены несколько жилых домов.

Об этом Report сообщил председатель Харьковского областного общества азербайджано-украинской дружбы "Достлуг" Мурад Омаров.

По его словам, если до 1 марта из Харькова эвакуировали в основном студентов, то сейчас проводится эвакуация в том числе азербайджанцев, являющихся гражданами Украины: "Вчера вечером были вывезены 650 наших соотечественников. Сегодня в 7 часов утра отправился первый поезд, а через полчаса отправится второй, который направится либо во Львов, либо на молдавскую границу. Сказать точно, сколько человек эвакуируют в течение дня, невозможно, но ожидается, что из Харькова будут вывезены около 150 человек".

М.Омаров отметил, что по полученной им совсем недавно информации, вокзал переполнен людьми: "Эвакуируемых из города встречают сотрудники посольства, которые помогают в их размещении и отправке. Верим, что война закончится, и люди вернутся туда, где они жили".

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Версия на английском языке Evacuation of Azerbaijanis from Kharkiv continues today
Версия на азербайджанском языке Xarkovdan azərbaycanlıların təxliyəsi bu gün də davam edəcək

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