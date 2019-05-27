Али Бабаев: Есть силы, пытающиеся дестабилизировать азербайджано-грузинские отношения

"Есть силы, пытающиеся нанести ущерб отношениям между Грузией и Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии (GAMK) Али Бабаев.

По его словам, в Грузии лица, не сделавшие ничего для государства, партии и НПО, рейтинг которых нулевой, пытаются дестабилизировать грузино-азербайджанские отношения.

А.Бабаев отметил, что в социальных сетях некоторые не скрывают своей агрессии против проживающих в Грузии азербайджанцев из-за вопроса границы между двумя странами: "Важны как стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией, так и дружеские отношения между грузинским и азербайджанским народами".

Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии отметил, что представители общественности обеих государств могут высказать некоторые рекомендации совместной комиссии по делимитации границ.