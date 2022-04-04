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Еще один азербайджанец был ранен в Украине

Еще один азербайджанец был ранен в Украине Еще один азербайджанец был ранен в ходе продолжающихся боевых действий российских войск в Украине.
Диаспора
4 апреля 2022 г. 10:35
Еще один азербайджанец был ранен в Украине

Еще один азербайджанец был ранен в ходе продолжающихся боевых действий российских войск в Украине.

Военнослужащий украинской армии Руслан Халилов был ранен в районе Запорожья. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Другой азербайджанец Рагиф Алиев был ранен в районе Донецка. Военнослужащий находится на лечении в Винницкой городской больнице.

Председатель Общества азербайджанцев Винницкой области Алиш Сафаров сообщил восточноевропейскому бюро Report, что оба военнослужащих находятся под особым вниманием общества:

"Состояние обоих раненых стабильное".

По словам Р.Алиева, в госпитале к ним относятся с особой заботой, а председатель Винницкого азербайджанского общества Алиш Сафаров ежедневно интересуется их состоянием.

Отметим, что оба военнослужащих являются гражданами Украины.

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Версия на английском языке ФотоAnother Azerbaijani serviceman injured in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada daha bir azərbaycanlı hərbçi yaralanıb 

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