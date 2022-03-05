Еще 100 азербайджанцев эвакуированы на родину из Украины через Турцию

На сегодняшний день около 300 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины в Турцию, были отправлены из Стамбула в Баку.
Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.
Генконсульство принимает все необходимые меры для отправки наших соотечественников в Азербайджан.
Процесс эвакуации координируется с посольством Азербайджана в Турции.
Прилагаются все усилия для обеспечения граждан без документов соответствующими проездными документами, для немедленной отправки их домой воздушным и наземным транспортом без теста COVID-19, а также для решения других подобных вопросов.
Работа по отправке азербайджанцев домой продолжается.
На 5 марта была запланирована отправка в Азербайджан еще 100 граждан.
Отметим, что с этой целью две горячие линии Генерального консульства нашей страны в Стамбуле работают круглосуточно и без выходных.
Граждан Азербайджана из Украины или тех, кто располагает информацией о них, просят обращаться по следующим номерам:
+90 544 104 0111
+90 536 613 8648