О нас
Аудио новости

Еще 100 азербайджанцев эвакуированы на родину из Украины через Турцию

Еще 100 азербайджанцев эвакуированы на родину из Украины через Турцию На сегодняшний день около 300 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины в Турцию, были отправлены из Стамбула в Баку
Диаспора
5 марта 2022 г. 16:08
Еще 100 азербайджанцев эвакуированы на родину из Украины через Турцию

На сегодняшний день около 300 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины в Турцию, были отправлены из Стамбула в Баку.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

Генконсульство принимает все необходимые меры для отправки наших соотечественников в Азербайджан.

Процесс эвакуации координируется с посольством Азербайджана в Турции.

Прилагаются все усилия для обеспечения граждан без документов соответствующими проездными документами, для немедленной отправки их домой воздушным и наземным транспортом без теста COVID-19, а также для решения других подобных вопросов.

Работа по отправке азербайджанцев домой продолжается.

На 5 марта была запланирована отправка в Азербайджан еще 100 граждан.

Отметим, что с этой целью две горячие линии Генерального консульства нашей страны в Стамбуле работают круглосуточно и без выходных.

Граждан Азербайджана из Украины или тех, кто располагает информацией о них, просят обращаться по следующим номерам:

+90 544 104 0111
+90 536 613 8648

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynadan daha 100 azərbaycanlı Türkiyə vasitəsilə Bakıya yola salınıb

Самое важное

Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
5 марта 2022 г. 16:15
Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
ФотоУровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
4 марта 2022 г. 19:54
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
4 марта 2022 г. 17:57
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
4 марта 2022 г. 16:47
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
4 марта 2022 г. 15:23
Исполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
ФотоИсполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
4 марта 2022 г. 13:09
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
3 марта 2022 г. 19:19
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
3 марта 2022 г. 18:55
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi