Еще 100 азербайджанцев эвакуированы на родину из Украины через Турцию

На сегодняшний день около 300 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины в Турцию, были отправлены из Стамбула в Баку

На сегодняшний день около 300 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины в Турцию, были отправлены из Стамбула в Баку.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

Генконсульство принимает все необходимые меры для отправки наших соотечественников в Азербайджан.

Процесс эвакуации координируется с посольством Азербайджана в Турции.

Прилагаются все усилия для обеспечения граждан без документов соответствующими проездными документами, для немедленной отправки их домой воздушным и наземным транспортом без теста COVID-19, а также для решения других подобных вопросов.

Работа по отправке азербайджанцев домой продолжается.

На 5 марта была запланирована отправка в Азербайджан еще 100 граждан.

Отметим, что с этой целью две горячие линии Генерального консульства нашей страны в Стамбуле работают круглосуточно и без выходных.

Граждан Азербайджана из Украины или тех, кто располагает информацией о них, просят обращаться по следующим номерам:

+90 544 104 0111

+90 536 613 8648