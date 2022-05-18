Эльвина Мурзаева: Сегодняшний день - черная дата в памяти каждого крымского татарина

Проживающие в Баку крымские татары посетили Аллею Шехидов

Проживающие в Баку крымские татары сегодня посетили Аллею шехидов.

Как передает Report, визит приурочен к дню памяти жертв депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

"Сегодняшний день - черная дата в памяти каждого татарина, - заявила проживающая в Баку Эльвина Мурзаева. - "Каждый год, часть живущих тут крымских татар собираются на Аллее Шехидов, потому что, погибшие за свободу Азербайджана являются такими же шехидами, как и те, что погибли во время депортации в 1944 году", - отмечает она.

Тогда были депортированы около 200 тысяч крымских татар. "В основном это были старики, дети и женщины, потому что мужчины все были на фронте. 46% депортированных погибли . Вернувшиеся с фронта мужчины долго искали свои семьи в местах депортации. Мои бабушки и дедушки тоже были депортированы, я сама родилась в Узбекистане", - рассказала Мурзаева.

Одним из свидетелей тех событий является житель Баку Мамед Ибрагимов. На момент депортации из Крыма в 1944 году ему было всего два года.

М. Ибрагимова с родителями выслали из Крыма в Узбекистан. В 1975 году он переехал в Баку, работал в различных институтах Академии наук.

"Я помню какие бомбежки были в те годы, мы жили в землянках прямо на линии фронта. Мне рассказывали родители, что когда бросали бомбы и самолеты летали, я кричал "Взрывы! Взрывы!". .. А в вагонах, когда нас везли в эшелонах, было очень много болезней, я болел рахитом, по всему телу были болячки",- вспоминает он события тех дней.