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Экс-советник президента Грузии: Встреча с Гейдаром Алиевым сыграла важную роль в моей жизни

Экс-советник президента Грузии: Встреча с Гейдаром Алиевым сыграла важную роль в моей жизни Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу молодежной политики для проживающих в Грузии азербайджанцев.
Диаспора
12 декабря 2023 г. 14:35
Экс-советник президента Грузии: Встреча с Гейдаром Алиевым сыграла важную роль в моей жизни

Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу молодежной политики для проживающих в Грузии азербайджанцев.

Об этом сказал местному бюро Report руководитель организации "Центр реконструкции и развития - Прозрачный Кавказ" Мубариз Гараев.

"Я встретился с великим лидером Гейдаром Алиевым, когда вернулся в Грузию, получив высшее юридическое образование в Санкт-Петербурге. Слова, сказанные великим лидером мне во время встречи, оказали на меня большое впечатление. Я стал более старательным, и судьба сложилась так, что меня повысили до должности советника президента Грузии. Сейчас я очень рад, что встретился тогда с Гейдаром Алиевым", - сказал он.

Гараев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является архитектором и основателем современного азербайджанского государства.

"Гейдар Алиев сыграл большую роль в интеграции проживающих в Грузии азербайджанцев, благодаря этому наша молодежь работает в государственных и правительственных органах, занимается предпринимательством. Он заложил для нас в Грузии основу молодежной политики", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Prezidentinin keçmiş müşaviri: “Heydər Əliyevin sözləri vəzifədə yüksəlməyimdə mühüm rol oynadı”

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