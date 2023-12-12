Экс-советник президента Грузии: Встреча с Гейдаром Алиевым сыграла важную роль в моей жизни

Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу молодежной политики для проживающих в Грузии азербайджанцев.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу молодежной политики для проживающих в Грузии азербайджанцев.

Об этом сказал местному бюро Report руководитель организации "Центр реконструкции и развития - Прозрачный Кавказ" Мубариз Гараев.

"Я встретился с великим лидером Гейдаром Алиевым, когда вернулся в Грузию, получив высшее юридическое образование в Санкт-Петербурге. Слова, сказанные великим лидером мне во время встречи, оказали на меня большое впечатление. Я стал более старательным, и судьба сложилась так, что меня повысили до должности советника президента Грузии. Сейчас я очень рад, что встретился тогда с Гейдаром Алиевым", - сказал он.

Гараев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является архитектором и основателем современного азербайджанского государства.

"Гейдар Алиев сыграл большую роль в интеграции проживающих в Грузии азербайджанцев, благодаря этому наша молодежь работает в государственных и правительственных органах, занимается предпринимательством. Он заложил для нас в Грузии основу молодежной политики", - добавил он.