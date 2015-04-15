Экс-президенты Украины посетят Азербайджан

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В конце апреля экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко прибудут в Азербайджан. Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, цель визита заключается в участии на организованном Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой III Глобальном форуме открытых обществ.

В форуме, посвященном теме "Восстановление доверия в условиях нового мирового порядка", предусматривается выступление бывших президентов о положении в Украине. На мероприятии известные политики обсудят беспокоящие мир вопросы, в том числе конфликты на этнической почве, угрозу террора, вопросы развития демократии, проблемы образования, экологии, пути их решения и другие вопросы.

Экс-президенты Украины, возглавлявшие страну в период с 1991-го по 2010-й год, являются членами Международного центра Низами Гянджеви.

На предстоящем 28-30 апреля в Баку III Глобальном форуме открытых обществ примут участие такие сильные политики, как бывший госсекретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, бывший госсекретарь США Ганри Киссенджер, а также президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, Македонии Георге Иванов, Болгарии Росен Плевнелиев, премьер-министр Андорры Антони Марти, а также экс-президенты и бывшие руководители правительств ряда стран.