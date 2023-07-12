Экс-министр Израиля: Азербайджан - большой друг не только Израиля, но и Запада

Азербайджан является большим другом не только Израиля, но и Западного мира.

Азербайджан является большим другом не только Израиля, но и Западного мира.

Как передает Report, об этом говорится в статье бывшего министра связи Израиля, президента Центра экономического мира Аюба Кары, опубликованной в Israel Hayom.

А.Кара отмечает, что Азербайджан, как и Израиль, пытается заручиться необходимой поддержкой западных столиц перед лицом иранской угрозы.

По мнению экс-министра, сохранять дружественные отношения с Азербайджаном - безальтернативный вариант для Израиля.

Аюб Кара в статье также подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Азербайджан “важным партнером”, и это связано с вкладом нашей страны в миссию НАТО в Афганистане. В то же время экс-министр отметил, что Столтенберг высоко оценил поставки газа из Азербайджана в ряд стран-членов НАТО, которые после войны в Украине столкнулись с острой нехваткой энергоресурсов.

В заключение А.Кара подчеркнул, что Запад должен учитывать беспокойство Израиля по поводу Ирана, так как беспокойство Израиля и Азербайджана по поводу данной угрозы не менее важно, чем беспокойство в связи с войной России в Украине.