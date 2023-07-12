О нас

Экс-министр Израиля: Азербайджан - большой друг не только Израиля, но и Запада

Экс-министр Израиля: Азербайджан - большой друг не только Израиля, но и Запада Азербайджан является большим другом не только Израиля, но и Западного мира.
Диаспора
12 июля 2023 г. 16:26
Экс-министр Израиля: Азербайджан - большой друг не только Израиля, но и Запада

Азербайджан является большим другом не только Израиля, но и Западного мира.

Как передает Report, об этом говорится в статье бывшего министра связи Израиля, президента Центра экономического мира Аюба Кары, опубликованной в Israel Hayom.

А.Кара отмечает, что Азербайджан, как и Израиль, пытается заручиться необходимой поддержкой западных столиц перед лицом иранской угрозы.

По мнению экс-министра, сохранять дружественные отношения с Азербайджаном - безальтернативный вариант для Израиля.

Аюб Кара в статье также подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Азербайджан “важным партнером”, и это связано с вкладом нашей страны в миссию НАТО в Афганистане. В то же время экс-министр отметил, что Столтенберг высоко оценил поставки газа из Азербайджана в ряд стран-членов НАТО, которые после войны в Украине столкнулись с острой нехваткой энергоресурсов.

В заключение А.Кара подчеркнул, что Запад должен учитывать беспокойство Израиля по поводу Ирана, так как беспокойство Израиля и Азербайджана по поводу данной угрозы не менее важно, чем беспокойство в связи с войной России в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin sabiq naziri: “Azərbaycan yalnız İsrailin deyil, həm də Qərbin böyük dostudur”

Самое важное

Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
12 июля 2023 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
12 июля 2023 г. 14:38
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
12 июля 2023 г. 11:25
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
12 июля 2023 г. 09:20
Под председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
ФотоПод председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
12 июля 2023 г. 00:56
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения Абшерон обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности
Ильхам Алиев: Начало добычи с месторождения "Абшерон" обеспечит высокий уровень нашей энергобезопасности
11 июля 2023 г. 20:20
Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
Президент дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
11 июля 2023 г. 20:13
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной "зеленой" энергии
11 июля 2023 г. 19:39
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
11 июля 2023 г. 19:36
Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии
Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии
11 июля 2023 г. 19:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi