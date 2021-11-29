Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей

Нигяр Джабиева родилась в Баку, но образование и профессиональные навыки она приобрела уже в Торонто, куда вместе с семьей переехала в 90-е годы. А затем наша соотечественница, как и многие ее современники, стала жить на две страны – Азербайджан и Канаду.

Нигяр Джабиева родилась в Баку, но образование и профессиональные навыки она приобрела уже в Торонто, куда вместе с семьей переехала в 90-е годы. А затем наша соотечественница, как и многие ее современники, стала жить на две страны – Азербайджан и Канаду. Правда, работа исполнительным директором Network of Azerbaijani Canadians (NAC) оказалась столь насыщенной, что о поездках вне пределов Канады, пришлось забыть. О деятельности организации и о многом другом Нигяр Джабиева рассказала в интервью Report.

- Организация, которую вы возглавляете, создана не так давно. И она уже имеет свою ярко выраженную направленность. Расскажите немного о том, как происходило ее становление.

- Создание Network of Azerbaijani Canadians было вызвано актуальными требованиями времени, и, в первую очередь, освободительной войной нашего народа по восстановлению территориальной целостности страны. К сожалению, справедливая позиция Азербайджана, в течение трех десятков лет пытавшегося решить карабахскую проблему мирным путем, не увенчалась успехом. Однако начавшееся освобождение оккупированных Арменией азербайджанских земель было далеко не однозначно встречено мировой общественностью, и, в частности, в Канаде. Потоки лжи, обрушившиеся на нашу страну, откровенная дезинформация, выступления канадских общественных и политических деятелей, ангажированных представителями армянской общины, породили бурный протест наших соотечественников, живущих здесь.

Мы понимали, что мало донести до канадской общественности реалии карабахского конфликта и причины, заставившие азербайджанский народ взять в руки оружие, чтобы освободить захваченные врагом земли. Надо было воздействовать на политический истеблишмент, который формирует позицию государства и общественное мнение, нужны были прямые контакты с политиками, парламентариями, представителями исполнительной власти. Создавать их было необходимо сегодня и сейчас. И еще было важным одно: инициатива должна была исходить не от отдельных лиц, какими бы представительными они не были в стране проживания, а от организации, которая могла бы смело заявить, что выражает мнение достаточно значительной части канадского общества. Так родилась наша организация, объединившая тысячи азербайджанцев, живущих в разных уголках Канады.

-Судя по информации в интернете, NAC удалось быстро развернуть силы, сконцентрироваться на поставленной задаче и добиться успеха.

- Успехи нашей армии по освобождению находящихся тридцать лет под оккупацией азербайджанских городов и сел вдохновляли нас. Оскорбительно было слышать, что Азербайджан обвиняют в геноциде армян, это при том, что живы ходжалинцы, чьи родные и близкие были зверски уничтожены «творцами» подлинного геноцида, учиненного армянской военщиной в отношении мирных жителей азербайджанского города Ходжалы.

Одним из таких обвинителей был Гурратан Сингх, избранный в Законодательное собрание Онтарио. Он выступил в парламенте, обвинив Азербайджан в геноциде. Мы добились встречи с ним, аргументировано доказали ошибочность его позиции. Попутно выяснили, что это было сделано с подачи армян, которым он поверил на слово. Он извинился перед нами, а затем стал даже участвовать в наших мероприятиях.

Я знаю, сейчас некоторые читатели упрекнут нас в малозначительности подобного факта. Но необходимо исходить из реалий: мы сумели добиться, что у Азербайджана стало одним врагом меньше, тем более, что это был не простой обыватель, а парламентарий, за которым стоят избиратели. Больше ни с чьей стороны подобных выступлений не было - стало ясно, что появилась организация, которая не допустит очернения Азербайджана кем бы то ни было.

В разгар Отечественной войны нам удалось организовать встречу с тогдашним федеральным министром иностранных дел Франсуа-Филиппом Шампанем. Встреча проходила в формате видеоконференции, и в ней приняли участие члены NAC из Ванкувера, Эдмонтона, Калгари, Торонто, Оттавы и Монреаля, среди которых были и уроженцы городов, долгие годы находившихся под оккупацией, что придало доверительный характер беседе. Министр отметил, что встреча была весьма полезной для него. Встречались мы и с его приемником Марком Гарно. А мэр Торонто Джон Тори после встречи с членами нашей диаспорской организации был даже нашим гостем на праздновании Новруз байрамы.

Очень многие должностные персоны, речь конечно, не о главах МИД, знали о том, что идут военные действия между Арменией и Азербайджаном, но о сути карабахского конфликта, к сожалению, не имели никакого представления. Приходилось просвещать обо всех перипетиях 30-летнего противостояния, об этнических чистках, осуществленных армянами, о Ходжалы и других преступлениях армян. Но наша деятельность не ограничивалась только встречами с высокопоставленными канадскими чиновниками. Во время войны мы провели в Торонто митинг, который по численности был одним из самых крупных.

Пять тысяч наших соотечественников собрались на улицах города, чтобы поддержать Азербайджан в его справедливой борьбе за освобождение своих земель от оккупации, довести до граждан Канады реалии конфликта и причины, заставившие азербайджанский народ взяться за оружие. Вместе с нами были и представители турецкой общины, приняла участие и еврейская община, представители которой пришли на митинг с флагами Израиля, а также азербайджанцы из Ирана.

-Но освободительная война нашего народа победоносно завершилась. В чем теперь видит свои задачи Network of Azerbaijani Canadians?

- Естественно, что новые реалии требуют и новых подходов. Цели меняются. Сегодня- это мир в Карабахе. Мы снова встречаемся с политиками, парламентариями, чиновниками, чтобы привлечь внимание к проблеме, которую предстоит решить. Я говорю о необходимости разминирования освобожденных территорий. Мы обращаемся за помощью, потому что без нее проблему мин не решить. А значит и задерживается возвращение вынужденных переселенцев, изгнанных армянами с родных мест.

С помощью наших волонтеров был создан сайт www.FreeUsFromLandMines.com , где была размещена информация о мирных жителях Азербайджана, пострадавших от оставленных армянами мин. Также дана статистка о том, сколько мин было заложено нашими «миролюбивыми» соседями.

Они кричат, что Карабах – это их земля, но единственные инвестиции, которые они сделали здесь – это мины, продолжающие убивать мирных людей. Там же изложена история конфликта, рассказывается, как изгонялись мирные азербайджанцы из своих домов и многое другое, что не очень известно западному читателю. С информацией, имеющейся на сайте, знакомили СМИ и политиков, ее также могли использовать как ресурс наши общины в Европе, Америке и Израиле и других странах.

-Есть ли у вашей организации, помимо политического, другие направления, скажем работа с молодежью? Ведь не секрет, что интеграция в местное общество может обернуться полной ассимиляцией.

- Я вам назову сейчас десятки азербайджанских диаспорских организаций в Канаде, которые многие годы успешно ведут работу по пропаганде древней азербайджанской культуры, открывают воскресные школы по изучению азербайджанского языка, чтобы наши дети (и я полностью с вами согласна) знали и любили свою историческую родину. Это - Alberta Azerbaijan Cultural Society (ALACS), Edmonton Azerbaijan Cultural Society, Toronto Azerbaijani Language Classes (15 лет работают), Karabakh Language School in Ottawa (10 лет), Azerbaijan Women’s Support Center (azerwomen.ca около 15 лет). Так что эта ниша хорошо задействована, чему мы очень рады. Все названые мною и другие организации активно поддерживают нашу деятельность, участвуют в наших акциях, одним словом, работаем вместе. Однако я, как и мои коллеги, считаю, что каждая община наших соотечественников должна иметь сугубо свое, профессионально разрабатываемое направление. Политика – это то, что сегодня нам необходимо в первую очередь. И мы это делаем в полную силу.

Элеонора Абаскулиева