Двое азербайджанских бизнесменов, взятые в заложники, были освобождены в Украине

Киев. 1 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский бизнесмен, который был похищен две недели назад в окрестностях Киева, был освобожден возле своего дома в Украине.

Как сообщает Report, лица, похитившие 39-летного бизнесмена, гражданина Украины Эльвара Искендерова, намеревались получить большую сумму денег в качестве выкупа, однако потом освободили его безвозмездно и привезли его к дому.

Наряду с этим, недавно похищенный другой азербайджанский бизнесмен, 46-летний Сакит Гаджиев тоже был освобожден.

Отметим, что Э.Искендеров и С.Гаджиев являются близкими родственниками регионального корреспондента телеканала AzTV в Украине и Восточной Европе Мовсума Асланова.