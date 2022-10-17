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"Друзья Азербайджана во Франции" выразили протест против проармянской позиции Макрона

"Друзья Азербайджана во Франции" выразили протест против проармянской позиции Макрона Члены Ассоциации друзей Азербайджана во Франции направили обращение президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
Диаспора
17 октября 2022 г. 00:09
Друзья Азербайджана во Франции выразили протест против проармянской позиции Макрона
Эммануэль Макрон

Члены Ассоциации друзей Азербайджана во Франции направили обращение президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Как сообщает местное бюро Report, в обращении выражается протест против проармянской позиции французского лидера во время его интервью местному телеканалу.

Друзья Азербайджана во Франции обвинили его в проведении политики двойных стандартов.

"Вы пытаетесь угодить всем одновременно, повторно применяя так дорогую вам практику "все сразу". Вы проявляете дружбу с Арменией, но при этом говорите, что Азербайджан прав", - говорится в обращении.

Члены Ассоциации заявили, что не сомневаются в решимости Эмманюэля Макрона работать для установления прочного мира на основе диалога. Они призвали французского лидера не поддаваться фанатичным выступлениям ряда проармянски настроенных французов.

"Нормы международного права всегда должны быть основой во имя служения интересам нашей нации и всех народов", - подчеркивается в обращении.

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