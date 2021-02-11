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Должностные лица Абшерона предстанут перед судом

Должностные лица Абшерона предстанут перед судом Акиф Алиев 23 июня 2020 года был задержан в качестве обвиняемого
Диаспора
11 февраля 2021 г. 13:26
Должностные лица Абшерона предстанут перед судом
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Завершено предварительное следствие по уголовным делам начальника отдела архитектуры и строительства (главного архитектора) Исполнительной власти Абшеронского района Акифа Алиева, начальника отдела жилищного строительства, производства, эксплуатации и ремонта № 3 Объединения жилищно-коммунального хозяйства города Хырдалан Мурада Ахмедова и других.

Как передает Report, направленное в Бакинский суд по тяжким преступлениям дело находится в производстве судьи Али Мамедова.

Подготовительное заседание состоится 22 февраля.

Названные лица были задержаны в ходе операции, проведенной Главным управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что заведующий отделом архитектуры и строительства ИВ Абшеронского района (главный архитектор района) Акиф Алиев, несмотря на то, что не был подготовлен проект строительства, не было сделано официальных запросов на получение разрешения на строительство в ИВ района, не было проведено оформления необходимой документации, пообещал гражданам, что под его покровительством и прикрытием они смогут провести строительство. При посредничестве начальника отдела жилищного строительства, производства, эксплуатации и ремонта Мурада Ахмедова получил взятку в размере 3 тысяч манатов, а затем заявил гражданину, что в ходе строительных работ участок строительства увеличился, и потребовал от него еще взятку в размере 1,5 тысячи манатов. Эти деньги он разделил с Мурадом Ахмедовым.

В связи с этим Акиф Алиев 23 июня 2020 года был задержан в качестве обвиняемого по статье 311.2 (получение взятки) УК АР, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Также следствие установило, что Мурад Ахмедов заявил гражданину, что он находится в хороших отношениях с Акифом Алиевым и может внести изменения в эскизный проект участка нежилых помещений площадью 96 кв. метров жилого комплекса AAAF Park. Мурад Ахмедов сообщил, что для этого гражданин должен дать взятку в размере 2,5 тысячи манатов. В ходе получения 1 тысячи манатов в качестве взятки 20 июня Мурад Ахмедов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией.

Мураду Ахмедову были предъявлены обвинения по статьям 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК Азербайджана и др.

В ходе следствия также были выдвинуты обвинения Джафару Акперову, Бабеку Залыеву, Сеймуру Исмаилзаде, Эмину Сулейманову, Новрузу Алиеву, Туралу Агамамедову и Шамилю Халилову.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronun vəzifəli şəxsləri hakim qarşısına çıxarılır

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