Для московских школьников провели урок азербайджанской культуры

Москва. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в ГБОУ города Москвы «Школа № 967» состоялся «Урок Дружбы», посвященный азербайджанской культуре, сообщает российское бюро Report.

Мероприятие организовал Фонд развития и возрождения азербайджанской культуры (РВАК) совместно с отделом по работе с молодежью Московского дома национальностей в рамках проекта «Урок Дружбы».



Цель мероприятия — расширение знаний учеников школы о традициях и культуре азербайджанского народа. В мероприятии приняли участие 100 школьников 3, 4 и 5 классов ГБОУ СОШ № 967.



Урок открыл директор Фонда РВАК Шамиль Тагиев, который поприветствовал учеников и рассказала о проекте «Урок дружбы» и его значении, а также поблагодарил представителей Московского дома национальностей за сотрудничество.



Затем выступили заместитель начальника отдела по работе с молодежью Московского дома национальностей Семен Гулимов.



Школьникам показали небольшой видеоролик, рассказывающий о главных праздниках, символике, культуре, традициях и истории азербайджанского народа. После видеоролика школьники посмотрели мультфильм из золотого фонда Азербайджана «Джыртдан»



Специально приглашенные танцоры из ансамбля «Карабах» выступили с азербайджанскими национальными танцами и провели для школьников мастер-класс.