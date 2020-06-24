Диаспорский комитет запускает новый проект в связи с Карабахом

Государственный комитет по работе с диаспорой начинает новый проект под названием “Карабах сааты” ("Qarabağ saatı") для более глубокого информирования международной общественности и, в частности, азербайджанцев мира о реалиях Карабаха.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Проект будет реализован совместно с “Карабахским исследовательским центром” при Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики. Центр взял на себя информационное обеспечение проекта. Центр взял на себя информационное обеспечение проекта.

Консультантом проекта является руководитель “Карабахского исследовательского центра”, профессор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.