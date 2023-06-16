Азербайджанская диаспора в Израиле выразила протест против экологической провокации Армении

Азербайджанская диаспора в Израиле обратилась к международному сообществу в связи с очередным недопустимым шагом, предпринятым Арменией для обострения экологической ситуации на границе с Азербайджаном.

Азербайджанская диаспора в Израиле обратилась к международному сообществу в связи с очередным недопустимым шагом, предпринятым Арменией для обострения экологической ситуации на границе с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В заявлении Международной ассоциации Израиль-Азербайджан ("Azİz") к местной общественности и международным организациям отмечается, что строительство крупного металлургического завода на границе с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана – в селе Ерасх (Араздеен) производственной мощностью 180 тыс. тонн в год на площади 16 500 квадратных метров вызывает глубокое беспокойство.

В заявлении говорится, что этот шаг является грубым нарушением Арменией норм и принципов международного права, в частности, положений Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Согласно положениям действующей Конвенции Эспо, учитывая то, что подобная крупная хозяйственная деятельность, запланированная Арменией на своей территории, окажет негативное экологическое воздействие на территорию других стран, в частности, Азербайджана, она должна быть согласована с соответствующими структурами Азербайджана.

Данный шаг Армении – не первый случай несоблюдения норм международного, в том числе экологического, права. Так, недавно Азербайджан в рамках Конвенции Эспо выступил со справедливым иском против Армении в связи с планами строительства нового ядерного реактора на территории Мецаморской атомной электростанции и добился в итоге принятия решения о несоблюдении Арменией положений Конвенции. Производственные воды с большим количеством химических элементов, выбрасываемые крупными горнодобывающими предприятиями Армении – Гаджаранским медно-молибденовым заводом и Кафанским горно-обогатительным комбинатом, длительное время интенсивно загрязняя трансграничную реку Охчучай, оказывают серьезное негативное воздействие на экологическую обстановку в Азербайджане.

Azİz призвал международное сообщество оказать давление на Армению, которая наносит ущерб экологической безопасности региона и совершает действия, противоречащие нормам международного права.