Диаспора Азербайджана в Германии обратилась к общественности в связи с армянским экотерроризмом

Азербайджанская диаспора в Германии обратилась к общественности в связи акцией протеста, проводимой экоактивистами на дороге Шуша-Ханкенди.
Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.
Так, председатель Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев и руководитель германо-азербайджанского Дома культуры Ага Агаев направили обращение к бывшему министру экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Барбаре Хендрикс, в Федерацию окружающей среды и охраны природы, Союз охраны природы, организацию Robun Vud и т.д. с целью привлечь внимание к армянскому экотеррору и незаконной эксплуатации месторождений на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Указав на причины, приведшие к протестам, авторы обращения отмечают, что в поствоенный период незаконная эксплуатация месторождений приняла еще более интенсивный характер.
Руководители азербайджанских диаспорских организаций призвали адресатов дать адекватную оценку армянскому экотерроризму, который является угрозой для целого региона.