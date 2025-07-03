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Деятели культуры Азербайджана награждены медалями в США

Деятели культуры Азербайджана награждены медалями в США Деятели культуры Азербайджана награждены медалями в США
Диаспора
3 июля 2025 г. 15:52
Деятели культуры Азербайджана награждены медалями в США

В Нью-Йорке руководителю Национального общества музыки и глобальной культуры (National Music & Global Culture Society), заслуженной артистке Азербайджана Наргиз Алияровой и арт-директору творческого центра My Way, скульптору и художнику Эмину Гулиеву вручены медали "За заслуги в диаспорской деятельности".

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, церемония вручения состоялась в постоянном представительстве Азербайджана при ООН.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев и постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də azərbaycanlı mədəniyyət xadimlərinə medal təqdim edilib

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