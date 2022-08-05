Деятели искусства встретились с диаспорской молодежью в Шуше

Деятели культуры и искусства, встретившиеся с участниками III Летнего лагеря диаспорской молодежи во дворе дома-музея Бюльбюля в Шуше, поделились впечатлениями.

Деятели культуры и искусства, встретившиеся с участниками III Летнего лагеря диаспорской молодежи во дворе дома-музея Бюльбюля в Шуше, поделились впечатлениями.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Главный редактор киностудии "Азербайджанфильм", киновед, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев отметил значимость и пользу этого мероприятия:

"Все было прекрасно организовано. Это удивительно и невероятно - азербайджанская молодежь со всего мира приехала в Шушу в гости. Благодаря этому молодежь более тесно связывается со своей исторической родиной. Они считают себя азербайджанцами, хотя являются гражданами других стран. Этот факт сыграет важную роль в формировании азербайджанской диаспоры".

По мнению народного артиста Азербайджана, киноактера Шамиля Сулейманлы, проведение любого мероприятия в Шуше увеличивает его значимость: "Лагерь для проживающей за рубежом молодежи, организованный в Шуше Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева, заслуживает похвалы. Если бы вы видели, как эти молодые люди слушали выступавших. Они не скрывали радости от того, что находятся в Шуше. Пройтись по улицам этого города, прикоснуться к ее камням, посетить дом, где некогда жил великий Бюльбюль, выпить колодезной воды... Это не просто шанс, а большое счастье".

Член Союза художников Азербайджана, художник Зохраб Дадашев также считает, что моральная ценность III Летнего лагеря диаспорской молодежи очень велика: "Благодаря этому лагерю у молодежи, родившейся, выросшей и живущей за рубежом, формируется полное представление об Азербайджане. Хочу особо подчеркнуть, что большинство молодых людей свободно говорили на нашем родном языке. Это отрадно".

III летний лагерь диаспорской молодежи организован Госкомитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева 2-8 августа в культурной столице Азербайджана - Шуше в рамках "Года города Шуша". Партнерами лагеря являются Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Фонд молодежи, Государственное агентство по туризму и Управление государственного заповедника города Шуша.