Депутат Эдуард Омаров: В Тюмени хорошо знают выдающегося азербайджанского нефтяника Фармана Салманова и чтят его память

Москва. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Старшее поколение в Тюменской области помнит его и уважает память о выдающемся азербайджанском нефтянике Фармане Салманове". Об этом московскому корреспонденту Report заявил новоизбранный депутат Тюменской области, азербайджанец по происхождению Эдуард Омаров.

"Со мной вместе учился племянник Фармана Салманова, поэтому я имел возможность быть знаком с прославленным нефтяником. Это была очень интересная и харизматичная личность", - заявил Э.Омаров.

Он напомнил, что в 2017 году исполняется 85 лет со дня рождения Ф.Салманова и в Тюмени планируется "грандиозно отметить это событие".

"Старшее поколение помнит его и уважает память о выдающемся нефтянике. Там знают, благодаря кому вообще появилась тюменская нефть и об этом всегда и везде говорится", - отметил Э.Омаров.

Депутат, азербайджанец по происхождению, подчеркнул, что в "нефтяной столице" России очень хорошо относятся к азербайджанцам и сам факт того, что он стал местным парламентарием, говорит о том, что национальный вопрос решается объективно.

По его словам, несмотря на то, что он уже 35 лет живет в Тюмени и успел здесь наладить свой бизнес и связи, он при этом не забывает о своей родине - Азербайджане.

Как вице-президент общественной организации "Опора России" и преподаватель в сфере бизнеса Э.Омаров систематически проводит мастер-классы в Славянском и Экономическом университетах Баку. Помимо этого депутат прикладывает усилия в направлении укрепления и развития межрегиональных экономических связей России и Азербайджана.

Депутат отметил, что потенциал взаимодействия между Азербайджаном и российскими регионами очень велик.

"Можно взаимовыгодно выстроить много разных бизнесов. Азербайджан нуждается в рынках сбыта. Ближайший и самый большой рынок сбыта - это Россия. Чтобы сотрудничество было массовым, нужны такие площадки", - подчеркнул он.

По мнению депутата, Азербайджану нужны лесоматериалы, поэтому страна закупает их из России, в том числе и из Тюмени. "А почему бы азербайджанцам не поставить свой завод по лесоматериалам в Тюмени?! Тогда большая часть прибыли оставалась бы у азербайджанского бизнесмена", - предложил народный избранник.

Наряду с этим Э.Омаров указал, что с учетом продажи азербайджанской стороны плодоовощной продукции в Россию для наращивания сбыта и объема производства в России можно открывать здесь свои оптово-распределительные центры.

"Таким же образом можно найти инвесторов, чтобы они вкладывали деньги в азербайджанские фруктовые сады, переработку. Ведь в итоге этот товар появится на российских рынках", - добавил тюменский депутат.

По его словам, Тюменская область уже выступила с подобным предложением, выразив готовность на льготных условиях выделить огромные площади для организации оптово-распределительного центра.

"Это 127 тыс. кв. м территории, со всей инфраструктурой, удобными подъездами, железнодорожными путями и так далее", - сказал он, указав, что в Азербайджане уже выразили заинтересованность к этому проекту.

Э.Омаров подчеркнул, что подобного рода проекты должны реализовываться под патронажем властей для ускорения самого процесса и минимализации рисков для бизнесменов.

"Губернатор Тюменской области готов лично патронировать проект, и теперь вопрос за азербайджанской стороной", - подчеркнул депутат.