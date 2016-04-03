​Депутат Бундестага: "Вывод армянских войск из Нагорного Карабаха слишком затянулся"

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Депутат Бундестага Марк Гауптман выступил с заявлением по поводу нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Как передаёт Report, об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В заявлении говорится, что вывод армянских вооруженных сил из региона Нагорного Карабаха слишком затянулся: "Необходимо обеспечить безопасное возвращение беженцев на их малую родину. Учреждения Организации Объединенных Наций повторяли это снова и снова в прошлом и сейчас однозначно требуют восстановления территориальной целостности Азербайджана ", говорит Гауптман в своем заявлении.

"Германия и Европейский Союз выступают против незаконной оккупации Нагорного Карабаха. Постановления Минской группы, а также все резолюции Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и Совета Европы должны быть выполнены".

"Мы вместе с нашими международными партнерами поддерживаем мирный процесс. Процветание и развитие могут быть обеспечены только путем постоянного мира. Новая волна боевых действий в последнее время доказала, что ситуация может накалиться в любую минуту. Устойчивый мирный процесс намного важнее и для того, чтобы обеспечить урегулирование конфликтов между всеми сторонами в регионе ", заявил европейский чиновник.