Депутат-азербайджанец построит в Cанкт-Петербурге спортивный комплекс

Москва. 16 июня. REPORT.AZ/ Депутат Муниципального Совета округа Ивановское города Санкт-Петербурга Эльшан Гамзаев получил право на строительство Дворца водных видов спорта. Как сообщает российское бюро Report, спортивно-оздоровительный комплекс будет построен во Всеволожском районе Ленинградской области.

Ленинградская область осуществляет программу здорового образа жизни, в рамках которой выделен земельный участок для строительства объекта для водных видов спорта.Застройщиком спортивного объекта является организация «Леноблспорт», а строительным подрядчиком выбрана контролируемая Э. Гамзаевым "СМУ-16".

По словам самого депутата, на данный момент идёт очистка площадки для строительства и согласование технического проекта здания. В проекте предусмотрен большой бассейн, трибуны, тренажёры, а также весь необходимый спортивный инвентарь. Помимо этого, в комплекс будет входить гостиница, кафе, объекты бытовых услуг.

Сдать спорткомплекс в эксплуатацию планируется в 2019 году.