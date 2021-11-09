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День Победы отметили в Дании

День Победы отметили в Дании В Дании прошло мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.
Диаспора
9 ноября 2021 г. 01:46
День Победы отметили в Дании

В Дании прошло мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, организованном обществом "Ветэн" в Копенгагене, в ней приняли участие представители дипломатического корпуса, местной и тюркоязычной общины.

Праздник начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, павших за территориальную целостность обеих стран. Выступивший на мероприятии председатель общества "Ветэн" Сафар Садыги поздравил азербайджанский народ и тюркский мир с великим праздником.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDanimarkada Zəfər Günü qeyd edilib

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