День Победы отметили в Дании

В Дании прошло мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

В Дании прошло мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, организованном обществом "Ветэн" в Копенгагене, в ней приняли участие представители дипломатического корпуса, местной и тюркоязычной общины.

Праздник начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, павших за территориальную целостность обеих стран. Выступивший на мероприятии председатель общества "Ветэн" Сафар Садыги поздравил азербайджанский народ и тюркский мир с великим праздником.

Мероприятие продолжилось концертной программой.