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День Победы будет широко отмечаться в США

День Победы будет широко отмечаться в США Начинается визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Соединенные Штаты Америки.
Диаспора
4 ноября 2021 г. 18:11
День Победы будет широко отмечаться в США

Начинается визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Соединенные Штаты Америки.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Было отмечено, что в ходе визита председатель комитета встретится с представителями азербайджанской общины в 5 городах 4 штатов США, примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, которые пройдут как в Соединенных Штатах, так и в разных странах мира.

Кроме того, в рамках визита запланированы встречи с представителями других общин.

В программе визита также предусмотрен ряд официальных встреч.

В связи с Днем Победы - 8 Ноября в странах мира пройдет около 150 мероприятий азербайджанской диаспоры.

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Версия на азербайджанском языке Zəfər Günü ABŞ-da geniş qeyd olunacaq

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