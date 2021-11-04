День Победы будет широко отмечаться в США

Начинается визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Соединенные Штаты Америки.
Об этом Report сообщили в Госкомитете.
Было отмечено, что в ходе визита председатель комитета встретится с представителями азербайджанской общины в 5 городах 4 штатов США, примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, которые пройдут как в Соединенных Штатах, так и в разных странах мира.
Кроме того, в рамках визита запланированы встречи с представителями других общин.
В программе визита также предусмотрен ряд официальных встреч.
В связи с Днем Победы - 8 Ноября в странах мира пройдет около 150 мероприятий азербайджанской диаспоры.