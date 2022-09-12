О нас

Делегация Американо-Азербайджанского общества посетила Шушу

Делегация Американо-Азербайджанского общества посетила Шушу Делегация Американо-Азербайджанского общества, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Шушу.
Диаспора
12 сентября 2022 г. 16:57
Делегация Американо-Азербайджанского общества посетила Шушу

Делегация Американо-Азербайджанского общества, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Шушу.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Делегация во главе с руководителем Американо-Азербайджанского общества Томрис Азери по пути в Шушу стала свидетелем актов вандализма, разрушений, совершенных армянскими захватчиками в Карабахе за 30-летний период оккупации, а также масштабных строительно-восстановительных работ, проводимых в поствоенный период.

Выразив восхищение Шушой, по которой она тосковала на протяжении многих лет, Томрис Азери выразила благодарность Государственному комитету за организацию этого визита и сказала, что возглавляемое ею общество в будущем будет реализовывать совместные проекты с Комитетом.

Визит делегации Американо-Азербайджанского общества в нашу страну состоялся в рамках проекта Комитета по информированию международного сообщества о реалиях Азербайджана.

Томрис Азери является внучкой одного из создателей Азербайджанской Демократической Республики, второго председателя организации национальной безопасности Наги Шейхзаманлы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоASA delegation visits Shusha 
Версия на азербайджанском языке ФотоAmerika-Azərbaycan Cəmiyyətinin nümayəndə heyəti Şuşada olub

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi