Делегация Американо-Азербайджанского общества посетила Шушу

Делегация Американо-Азербайджанского общества, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Шушу.

Делегация Американо-Азербайджанского общества, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Шушу.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Делегация во главе с руководителем Американо-Азербайджанского общества Томрис Азери по пути в Шушу стала свидетелем актов вандализма, разрушений, совершенных армянскими захватчиками в Карабахе за 30-летний период оккупации, а также масштабных строительно-восстановительных работ, проводимых в поствоенный период.

Выразив восхищение Шушой, по которой она тосковала на протяжении многих лет, Томрис Азери выразила благодарность Государственному комитету за организацию этого визита и сказала, что возглавляемое ею общество в будущем будет реализовывать совместные проекты с Комитетом.

Визит делегации Американо-Азербайджанского общества в нашу страну состоялся в рамках проекта Комитета по информированию международного сообщества о реалиях Азербайджана.

Томрис Азери является внучкой одного из создателей Азербайджанской Демократической Республики, второго председателя организации национальной безопасности Наги Шейхзаманлы.