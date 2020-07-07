Что происходит на российско-азербайджанской границе?

Каждую неделю 200-250 наших граждан пересекают границу и возвращаются на родину

Эпидемиологическая ситуация в мире, отмена авиарейсов, закрытие границ создали трудности для возвращения на родину проживающих в России азербайджанцев. Российская сторона закрыла границы с 27 марта 2020 года. Чартерные самолеты из Москвы в Баку 18, 19 и 20 марта, когда COVID-19 только начал распространяться, вылетели практически пустыми.

Кто-то не верил, кто-то говорил, что границы закрыты временно (5-10 дней), а кто-то не хотел понимать или осознавать всю сложность ситуации, созданной вирусом.

На фоне отложенных авиарейсов, закрытых границ стал наблюдаться рост числа желающих вернуться в Азербайджан, которых с каждым днем становилось все больше и больше. Единственный путь перейти российско-азербайджанскую границу по суше пролегал через территорию Дербента. Сюда люди и стали съезжаться, образовался поток из желающих попасть домой.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, обращаясь к азербайджанцам России, призвал не собираться у пограничного пункта, поскольку границы закрыты: "Используйте созданный Азербайджанской Республикой портал "MƏNVƏTƏNƏQAYIDIRAM", чтобы спокойно вернуться на родину". Кто-то прислушался к этому, кто-то нет.

На границе начали собираться наши соотечественники. Общественный активист и полномочный представитель по делам азербайджанцев главы Дербендского городского округа Гани Панаев вплотную занялся этим делом.

Прибывших на границу встретили и разместили. В результате усилий посольства Азербайджана в России и Государственного комитета по работе с диаспорой 4 апреля первые 1 500 человек, а затем 19 апреля 548 человек перешли границу и вернулись в Азербайджан.

Нерадужная эпидемиологическая ситуация, закрытие рабочих мест в России привели к еще одной волне прибывающих на погранично-пропускной пункт, чтобы пересечь границу и вернуться в Азербайджан.

Вопрос возвращения на родину азербайджанцев, размещенных в гостиницах, частных домах, ангарах, специально созданных шатрах, стал еще более острым. Июньский инцидент актуализировал вопрос возвращения соотечественников. В ходе противостояния между российскими правоохранительными органами и азербайджанцами были задержаны 93 наших соотечественника, из них 83 человека были отпущены, к уголовной ответственности требуют привлечь десятерых человек.

Азербайджанцы России и сегодня оказывают помощь нашим соотечественникам, столпившимся на границе. В социальных сетях были созданы специальные группы, участники группы в рамках своих возможностей начали помогать нашим соотечественникам, находящимся в трудной ситуации.

Вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов сообщил российскому бюро Report, что в настоящее время более тысячи соотечественников хотят пересечь границу с Азербайджаном: "В последний месяц возвращение в Азербайджан приняло систематический характер. Каждую неделю 200-250 наших граждан пересекают границу и возвращаются на родину. Тем не менее, число собирающихся на границе растет. Наши соотечественники знают, что через границу пропускают каждый вторник, и поэтому устремляются туда".

Эльнур Гусейнов отметил, что с момента закрытия границ и по сей день сухим и воздушным путем в Азербайджан было эвакуировано около 10 000 наших соотечественников: "До сих пор около 10 тыс. наших соотечественников было эвакуировано. В настоящее время ситуация на границе стабильная. Хотя в первое время были трудности, сегодня азербайджанцы, находящиеся на границе, размещены в специальных палатках".

"Я приехал из Омска. Наша работа остановилась, я отправился на границу, поскольку это единственный выход, чтобы вернуться в Азербайджан. У нас был небольшой доход, но мы потратили его здесь", - сказал находящийся на границе наш соотечественник по имени Хаял.

Другой соотечественник по имени Талех отметил, что до ухудшения эпидемиологической ситуации работал в Воронеже: "Я рабочий. Если нет работы, какой смысл оставаться в России, да и негде. Более двух месяцев я нахожусь здесь. Порой они пропускают тех, кто приехал только вчера, а мы так и остаемся. Так нельзя".

"Состояние некоторых здесь очень тяжелое. Есть больные, один человек даже умер здесь. В Азербайджан отправили уже его тело. Мы сидим здесь в ожидании и с надеждой, что сможем перейти границу. Отдельно хочу сказать и о тех, кто не оставил нас в столь трудный момент. Да благословит их Всевышний", - сказал один из соотечественников, не пожелавший называть своего имени.