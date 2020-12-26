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Члены азербайджанской общины встретились с турецким дипломатом

Члены азербайджанской общины встретились с турецким дипломатом Состоялась встреча группы членов азербайджанской общины, осуществляющей деятельность в Нью-Йорке, с генеральным консулом Турции в этом американском городе Рейханом Озгюром
Диаспора
26 декабря 2020 г. 15:05
Члены азербайджанской общины встретились с турецким дипломатом

Состоялась встреча группы членов азербайджанской общины, осуществляющей деятельность в Нью-Йорке, с генеральным консулом Турции в этом американском городе Рейханом Озгюром.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, в ходе встречи члены общины Мехрибан Насиб, Эсмира Аскерова и Эльнур Сафаров подробно проинформировали генерального консула о деятельности наших соотечественников. Oни отметили, что всегда ощущали поддержку турецкой диаспоры на различных мероприятиях и акциях, проводимых в связи с азербайджанскими реалиями. Диаспорские организации "Одной нации, двух государств", консолидировавшись во время товузских провокаций Армении 12 июля и 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября, провели акции в поддержку азербайджанского государства. Наши соотечественники выразили турецкой диаспоре признательность за проявленную самоотверженность.

Генеральный консул Рейхан Озгюр сказал, что поздравил азербайджанский народ с блестящей Победой. Он подчеркнул, что известие об освобождении Карабаха и восстановлении территориальной целостности Азербайджана с радостью встретили во всей Турции. Было выражено удовлетворение совместной деятельностью наших диаспорских организаций по доведению до американской общественности азербайджанских и турецких реалий.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализация которых намечена на 2021 год, и перспективах сотрудничества с турецкой диаспорой.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-dakı azərbaycanlı icmasının üzvləri türkiyəli diplomatla görüşüb

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