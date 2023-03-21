О нас

Четвертый лагерь диаспорской молодежи "Гейдар Алиев-100" пройдет в Нахчыване

Четвертый лагерь диаспорской молодежи "Гейдар Алиев-100" пройдет в Нахчыване С 12 по 18 августа в Нахчыване пройдет "Четвертый летний лагерь молодежи диаспоры "Гейдар Алиев -100".
Диаспора
21 марта 2023 г. 15:01
Четвертый лагерь диаспорской молодежи Гейдар Алиев-100 пройдет в Нахчыване

С 12 по 18 августа в Нахчыване пройдет "Четвертый летний лагерь молодежи диаспоры "Гейдар Алиев -100".

Как сообщает Report, организаторами лагеря являются Государственный комитет по работе с диаспорой и Фонд Гейдара Алиева.

Ожидается, что в нем будут участвовать более 100 молодых людей из разных стран мира, азербайджанцев и представителей других дружественных народов.

У участников лагеря будет возможность познакомиться с историческими и культурными памятниками Нахичевани, встретиться с членами семей шехидов, ветеранов Отечественной войны.

Они смогут весело провести время и поучаствовать в интеллектуальных играх.

Госкомитет приглашает азербайджанцев и молодых людей других народов, проживающих в разных странах мира, принять участие в летнем лагере.

Заявки на участие могут подать молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, умеющие общаться на азербайджанском языке. Расходы на участие в лагере будут полностью покрыты организаторами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Heydər Əliyev-100 Diaspor Gənclərinin IV Yay Düşərgəsi” Naxçıvanda keçiriləcək

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi