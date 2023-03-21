Четвертый лагерь диаспорской молодежи "Гейдар Алиев-100" пройдет в Нахчыване

С 12 по 18 августа в Нахчыване пройдет "Четвертый летний лагерь молодежи диаспоры "Гейдар Алиев -100".

С 12 по 18 августа в Нахчыване пройдет "Четвертый летний лагерь молодежи диаспоры "Гейдар Алиев -100".

Как сообщает Report, организаторами лагеря являются Государственный комитет по работе с диаспорой и Фонд Гейдара Алиева.

Ожидается, что в нем будут участвовать более 100 молодых людей из разных стран мира, азербайджанцев и представителей других дружественных народов.

У участников лагеря будет возможность познакомиться с историческими и культурными памятниками Нахичевани, встретиться с членами семей шехидов, ветеранов Отечественной войны.

Они смогут весело провести время и поучаствовать в интеллектуальных играх.

Госкомитет приглашает азербайджанцев и молодых людей других народов, проживающих в разных странах мира, принять участие в летнем лагере.

Заявки на участие могут подать молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, умеющие общаться на азербайджанском языке. Расходы на участие в лагере будут полностью покрыты организаторами.