Чемпиона мира Рамиль Гулиев посетил азербайджанско-турецкий фонд в Стамбуле - ФОТО

Стамбул. 14 октября. REPORT.AZ/ Завоевавший первую золоту медаль по атлетике Турции в беге на 200 метров на чемпионате мира в Лондоне Рамиль Гулиев посетил азербайджано-турецкий фонд (İSTAD) в Стамбуле.

Как передает турецкое бюро Report, атлет посетил Фонд вместе с представителями его клуба "Фенербахче", встретился с проживающими в Стамбуле соотечественниками, сделал памятные фотографии с ними.

При сопровождении руководителя İSTAD Сафара Гарагоюнлу Р.Гулиев ознакомился с Фондом. В выступлении перед соотечественниками Р.Гелиев оценил победу, как наилучший приз азербайджано-турецкому братству, назвал незабываемой минутой празднование победы под двумя флагами.

Атлет поблагодарил глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана за искренние поздравления, сообщил, что после победы говорил с ними по телефону.

"Первые шаги в спорте я сделал в Азербайджане. Я никогда не забуду Родину. Представляемая мной страна тоже моя родина. Я и дальше буду оправдывать доверие глав обоих государств", - сказал Р.Гулиев

Он пожелал успеха работе Фонда, далее атлет был удостоен звания "почетного гостя".

В конце он подарил руководителю İSTAD Сафару Гарагоюнлу форму спортивного клуба "Фенербахче".