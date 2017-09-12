Челябинская молодежь ознакомится с Азербайджаном в рамках недельного тура

Москва. 12 сентября. REPORT.AZ/ Группа российских студентов и преподавателей из Челябинской области посетят Азербайджан 18-24 сентября, сообщает российское бюро Report.

Пять победителей V Челябинского областного фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества "Россия – Азербайджан: на крыльях дружбы" и трое преподавателей получили право на бесплатную поездку в Азербайджан.

Организатором конкурса, равно как и поездок россиян в Баку, является Азербайджанский культурный центр "Озан". Председатель центра Рафаиль Кулиев отметил, что поездка победителей конкурса в Азербайджан уже стала доброй традицией.

"Это уже четвертая подобная поездка. Если раньше средства на поездку выделяла исключительно азербайджанская диаспора, то в этом году 30% суммы представила администрация города Челябинска в виде гранта. Организацией программы отдыха россиян в Баку занимается Управление культуры города и министерство культуры и туризма Азербайджана", - указал лидер азербайджанской диаспоры Челябинска.

В рамках программы в Азербайджане россиян ждет ознакомление с достопримечательностями Баку, поездки в регионы, различные мастер-классы, встречи со сверстниками и общественностью.