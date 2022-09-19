О нас

Центр свободы Карабаха провел в Швеции акцию

Центр свободы Карабаха провел в Швеции акцию Осуществляющий деятельность в Швеции Азербайджанский центр свободы Карабаха провел вчера акцию.
Диаспора
19 сентября 2022 г. 12:44
Центр свободы Карабаха провел в Швеции акцию

Осуществляющий деятельность в Швеции Азербайджанский центр свободы Карабаха провел вчера акцию.

Как сообщили европейскому бюро Report в центре, были подготовлены листовки для ознакомления шведского общества с провокациями, совершаемыми армянами на азербайджано-армянской границе.

Эти листовки были розданы в ряде крупных городов страны.

"В Европе очень сильная армянская диаспора. Но мы за счет мероприятий, конференций и таких акций стараемся рассказать людям об агрессии Армении против Азербайджана. Акцию минувшего дня люди встретили с интересом. Они задавали вопросы, интересовались последними событиями", - сообщили в центре.

Подобные акции будут проведены в ближайшее время и в других городах Швеции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani diaspora organization in Sweden holds action
Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatı aksiya keçirib

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
13 сентября 2022 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi