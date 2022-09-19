Центр свободы Карабаха провел в Швеции акцию

Осуществляющий деятельность в Швеции Азербайджанский центр свободы Карабаха провел вчера акцию.

Осуществляющий деятельность в Швеции Азербайджанский центр свободы Карабаха провел вчера акцию.

Как сообщили европейскому бюро Report в центре, были подготовлены листовки для ознакомления шведского общества с провокациями, совершаемыми армянами на азербайджано-армянской границе.

Эти листовки были розданы в ряде крупных городов страны.

"В Европе очень сильная армянская диаспора. Но мы за счет мероприятий, конференций и таких акций стараемся рассказать людям об агрессии Армении против Азербайджана. Акцию минувшего дня люди встретили с интересом. Они задавали вопросы, интересовались последними событиями", - сообщили в центре.

Подобные акции будут проведены в ближайшее время и в других городах Швеции.