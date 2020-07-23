В Грузии бывший мэр-азербайджанец примет участие в парламентских выборах

Абазов был избран мэром Марнеули в 2017 году

На парламентских выборах, которые пройдут в Грузии 31 октября, ожидается участие бывшего мэра Марнеульского района Темура Абазова.

Как передает грузинское бюро Report, об этом он сам сообщил местным СМИ.

Он отметил, что будет представлен в пропорциональном списке правящей партии "Грузинская мечта": "Из партии поступило предложение об этом и я не отказался".

Т.Абазов подчеркнул, что пока не известно, каким по счету в списке он будет.

Т.Абазов победил на выборах в органы местного управления в 2017 году и был избран мэром Марнеули. 13 июня 2018 года был задержан из-за нечеловеческого и унизительного обращения с жителем Марнеульского района Эльчином Аллахвердиевым. Т.Абазов был отпущен под залог в размере 10 тыс. лари.

Т.Абазов подал в отставку по собственному желанию. 14 февраля прошлого года его полномочия были прекращены. В феврале этого года он был оправдан.