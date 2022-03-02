О нас
Аудио новости

Более ста азербайджанцев перевезены из Одессы на украинско-молдавскую границу

Более ста азербайджанцев перевезены из Одессы на украинско-молдавскую границу В связи с напряженной ситуацией в Украине более ста граждан Азербайджана были перевезены из Одессы на границу с Молдовой.
Диаспора
2 марта 2022 г. 12:25
Более ста азербайджанцев перевезены из Одессы на украинско-молдавскую границу

В связи с напряженной ситуацией в Украине более ста граждан Азербайджана были перевезены из Одессы на границу с Молдовой.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, председатель общественной организации диаспоры одесских азербайджанцев "Бирлик" Ровшан Гулиев рассказал, что все это время наши соотечественники находились в Доме Азербайджана в Одессе и были обеспечены всем необходимым.

На украинско-молдавской границе их встретят представители азербайджанских госведомств и при первой же возможности эвакуируют в Баку.

Ровшан Гулиев поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и чуткость к судьбе азербайджанцев в Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yüz nəfərdən çox azərbaycanlı Odessadan Ukrayna-Moldova sərhədinə yola salınıb

Экслюзивные новости

Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
ТРАСЕКА: Грузоперевозки из Азербайджана в Украину приостановлены
28 февраля 2022 г. 14:12
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории
28 февраля 2022 г. 12:34
Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi