Более ста азербайджанцев перевезены из Одессы на украинско-молдавскую границу

В связи с напряженной ситуацией в Украине более ста граждан Азербайджана были перевезены из Одессы на границу с Молдовой.

В связи с напряженной ситуацией в Украине более ста граждан Азербайджана были перевезены из Одессы на границу с Молдовой.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, председатель общественной организации диаспоры одесских азербайджанцев "Бирлик" Ровшан Гулиев рассказал, что все это время наши соотечественники находились в Доме Азербайджана в Одессе и были обеспечены всем необходимым.

На украинско-молдавской границе их встретят представители азербайджанских госведомств и при первой же возможности эвакуируют в Баку.

Ровшан Гулиев поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и чуткость к судьбе азербайджанцев в Украине.