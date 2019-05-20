Большинство азербайджанцев Грузии поддерживает интеграцию страны в ЕС

Более полиовины (54%) проживающих в Грузии азербайджанцев поддерживают интеграцию страны в Евросоюз.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщается по итогам опроса Национального института демократии США.

Что касается проживающих в соседней стране армян, среди них показатель поддерживающих интеграцию Грузию в ЕС составляет 68%.

Согласно результатам опроса, по сравнению с декабрем 2018 года, статистика поддерживающих членство Грузии в ЕС сократилась на 6% и составила 77%.

Опрос был проведен в промежутке между 28 марта - 15 апреля среди более 40 000 жителей крупных городов Грузии.