Биографии известных людей Украины и Азербайджана поместят в одну энциклопедию

Киев. 11 января. REPORT.AZ/ В знак крепких и дружеских отношений между Украиной и Азербайджана в свет выйдет энциклопедия об известных украинцах и азербайджанцах. Проект инициирован и реализовывается международным альянсом «Азербайджан-Украина».

Об этом Report заявил глава альянса Эльмар Мамедов.

По его словам, биографическая энциклопедия будет называться «Известные личности Украины и Азербайджана». По словам Мамедова, над изданием будут работать представители органов республиканской и местной власти двух стран, а также представители авторитетных общественных, научных и профессиональных организаций.

Также к проекту пообещали присоединиться представители деловых ассоциаций и руководители государственных учреждений и предприятий. Мамедов подчеркнул, что в справочно-информационное издание собираются вместить больше 8500 биографий представителей политики, а также административной, деловой, научной и культурной элиты стран. Соответствующую информацию будут брать из архивов, библиотек, интервью и различных баз данных для полноты статьи.

Ожидается, что энциклопедия будет иметь 1200 страниц. «Мы хотим, чтобы информация о лучших людях Украины и Азербайджана стала национальным достоянием. Это будет фундаментальное издание о гражданах, внесших существенный вклад в развитие своей страны», - добавил Мамедов. Он также напомнил, что двусторонние отношения основываются на глубоких исторических корнях и всесторонней поддержке.