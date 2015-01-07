​Баку посетит Амр Муса

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Бывший руководитель Арабской лиги, известный египетский дипломат Амр Муса примет участие в предстоящем в апреле этого года в Баку III Глобальном форуме сообществ. Форум пройдет при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой. Организаторами форума выступают Международный центр Низами Гянджеви (МЦНГ) и Мадридский клуб.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Госкомитета.

На встрече, проведенной в Каире секретариатом МЦНГ, дипломат Амр Муса отметил важность форума, посвященного теме "Создание доверия при новом мироустройстве". Он заявил, что участие в мероприятии самых авторитетных политиков повышает ее глобальное значение. Отметим, Амр Муса, считающийся одним из авторитетных политиков арабского мира, в 1991-2001 гг. занимал должность министра иностранных дел Арабской Республики. В 2013 году он баллотировался в президенты, а затем был назначен на пост руководителя Комиссии по поправкам в Конституцию Египта. В различные годы арабский дипломат проработал чрезвычайным и полномочным послом Египта в Швеции, Индии, а также возглавлял постоянное представительство в ООН.

Напомним, что Амр Муса возглавлял Арабскую лигу в 2001-2011 гг.