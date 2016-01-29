Глава азербайджанской диаспоры в Ульяновске: Состояние получившего ожоги ребенка улучшается

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Состояние двухлетнего ребенка, получившего ожоги в результате поджога в квартире азербайджанца Исмаила Гусейнова в Ульяновске, улучшается. Об этом Report сообщил глава ульяновского отделения Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Ислам Гусейнов.

По его словам, состояние сына Исмаила Гусейнова оценивается врачами как средней тяжести: "По словам врача, состояние ребенка улучшается. У ребенка неглубокие ожоги на лице, и в будущем следов от ожога остаться не должно. Однако на руке обожжены 40% кожи".

"Всероссийский азербайджанский конгресс оказал материальную и моральную поддержку семье Гусейновых, и будем и далее оказывать им эту поддержку", - заявил глава ульяновского отделения ВАК.

Он также сообщил, что вчера был задержан подозреваемый в поджоге, оказавшийся бывшим сотрудником полиции: "Он незаконным путем хотел вымогать деньги у семьи. Гусейновы имели долг одной из компаний в 4000 рублей. До этого они уже заплатили 24 000 рублей. Коллектор же вымогал у семьи еще 40 000 рублей".

Глава региональной азербайджанской диаспоры добавил, что коллектор задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". И.Гусейнов подчеркнул, что организация будет оказывать всевозможное содействие в скором расследовании преступления.