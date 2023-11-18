B Берлине начался II Форум азербайджанских врачей в Германии

В Азербайджанском культурном центре в Берлине в рамках “Года Гейдара Алиева” начал работу II Форум азербайджанских врачей в Германии.

В Азербайджанском культурном центре в Берлине в рамках “Года Гейдара Алиева” начал работу II Форум азербайджанских врачей в Германии.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Германии, Министерства труда и социальной защиты населения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями, специалисты-медики и гости почти из 70 городов Германии.

На церемонии, начавшейся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Затем были показаны документальный фильм "Гейдар Алиев и азербайджанская диаспора", посвященный Государственным комитетом по работе с диаспорой 100-летию со дня рождения общенационального лидера, и видеоролик "Слово, данное народу, стало реальностью", отражающий нашу славную Победу.

Далее модератор мероприятия доктор Нуран Абдуллаев представил видеоролик, повествующий о деятельности Альянса азербайджанцев Германии и азербайджанских врачей в этой стране.

Выступивший на форуме чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что наблюдается единство проживающих в Германии азербайджанцев: "Задача каждого из нас заключается в четком доведении до местной общественности связанных с Азербайджаном реалий. Азербайджанская диаспора в Германии отличается особой активностью и проводит важную работу. Необходимо, чтобы эта деятельность и впредь продолжалась и усилилась в совместной, сплоченной и координированной форме".

Мероприятие продолжалось демонстрацией видеоролика информационного характера, отражающего деятельность азербайджанцев мира и азербайджанских диаспорских организаций в различных странах мира.

Как передает Report, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, поприветствовав участников форума, поздравил наших соотечественников с этим знаменательным событием и пожелал работе форума успехов. Он напомнил, что выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев, 100-летний юбилей которого отмечается в этом году у нас на родине и в зарубежных странах, уделял особое внимание обучению азербайджанцев за рубежом. Подчеркнув, что азербайджанские общины, осуществляющие в настоящее время деятельность за рубежом, находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, председатель комитета высоко оценил работу форума и деятельность азербайджанской общины в Германии. Он констатировал, что азербайджанская община обладает силой и потенциалом, направленными на повышение возможности влияния на местное общество и общественно-политические круги.

"Надеюсь, что проходящий в Берлине II Форум азербайджанских врачей в Германии будет содействовать налаживанию более тесных связей между работающими за рубежом азербайджанскими врачами и структурами нашей страны, осуществляющими деятельность в этой области, внесению проживающими за рубежом азербайджанскими врачами вклада в работу, проводимую в области развития национальной системы здравоохранения. Уверен, что каждый из вас одновременно приложит все усилия для достойного представления наших национально-духовных ценностей и ценностей государственности", - сказал председатель комитета.

Вслед за этим было передано обращение министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахила Бабаева к участникам форума. Пожелав успехов работе форума, министр подробно остановился на осуществляемых в нашей стране социальных реформах.

Заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова отметила, что расходы, выделяемые из государственного бюджета Азербайджана на здравоохранение, постепенно увеличиваются, что оказывает серьезное влияние на более надежную охрану здоровья граждан страны.

Исполнительный директор Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов сообщил, что группа азербайджанских врачей, получивших образование и работавших за рубежом, уже осуществляет деятельность в Азербайджане в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB. Oн констатировал, что так намерена поступить и группа работающих в Германии азербайджанских врачей. Было подчеркнуто, что здравоохранение в Азербайджане развивается в соответствии с велением времени, что гражданам Азербайджана, переселившимся в Карабах, оказываются медицинские услуги.

Председатель правления германо-азербайджанского общества, профессор Чингиз Абдуллаев представил информацию о многолетней деятельности азербайджанской общины в Германии.

Церемония официального открытия II Форума завершилась вручением от имени германо-азербайджанского общества памятных подарков председателю Государственного комитета по работе с диаспорой и послу Азербайджана в Германии.

Напомним, что I Форум азербайджанских врачей в Германии был организован 5 мая 2022 в городе Кельн при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.