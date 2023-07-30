О нас

Азизу Санджару вручена медаль Азербайджана "За заслуги в диаспорской деятельности"

Азизу Санджару вручена медаль Азербайджана "За заслуги в диаспорской деятельности" В Турецком культурном центре имени Азиза Санджара, расположенном в американском городе Чапел-Хилл состоялись встреча с азербайджанской общиной, проживающей в штате Северная Каролина, и художественная выставка под названием Azerbaijan – My Land, My Soul (“
Диаспора
30 июля 2023 г. 17:03
Азизу Санджару вручена медаль Азербайджана За заслуги в диаспорской деятельности

В Турецком культурном центре имени Азиза Санджара, расположенном в американском городе Чапел-Хилл состоялись встреча с азербайджанской общиной, проживающей в штате Северная Каролина, и художественная выставка под названием Azerbaijan – My Land, My Soul (“Азербайджан - моя земля, душа"), посвященная нашей стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В мероприятии, организованном Азербайджанской организацией дружбы, действующей в штате Северная Каролина, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие сотрудники комитета, посольства Азербайджана в США, представители местной общественности, турецкой общины и южные азербайджанцы.

Поприветствовав участников встречи, председатель Государственного комитета пол работе с диаспорой Фуад Мурадов высоко оценил поддержку, оказываемую азербайджанской диаспоре центром, носящим имя лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара, являющегося гордостью всего тюркского мира, отметил, что наглядным примером тому служит проведение в центре первой годовщины праздника Победы Азербайджана с участием мэра города и других мероприятий, посвященных нашим историческим датам. Он подчеркнул, что центр, вносящий вклад в развитие дружественных связей между США и Турцией, одновременно оказывает поддержку всем желающим интегрировать в американское общество.

Затем председатель комитета вручил большому другу Азербайджана, всемирно известному ученому Азизу Санджару и руководителю Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Кришнан медаль Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”, которой они были удостоены.

Aзиз Санджар и Гюнель Кришнан поблагодарили Азербайджанское государство за высокую оценку их деятельности. "Азербайджан – моя Родина", - сказал Азиз Санджар в своем выступлении.

Выступившая на мероприятии руководитель Азербайджанской организации дружбы Адика Игбал говорила о проектах, реализованных диаспорской организацией, вкратце рассказала о работах наших южных соотечественников – проживающих в штате Северная Каролина азербайджанских художников Лалы Багирзаде и Бахрама Юсифи, персональные выставки которых организованы, посвященных исторической родине - Азербайджану.

Лала Багирзаде сказала, что цель заключается в представлении азербайджанской культуры всем общинам, проживающим в штате Северная Каролина. “Хочу показать здесь тем, кто не знаком с нашей страной, богатство культуры, обычаев и традиций нашего народа”, - отметила художница.

От имени комитета азербайджанским художникам были подарены “Xaрыбюльбюль” и комплект келагаи.

Представленные на выставке картин работы вызвали большой интерес у участников мероприятия, в том числе представителей местной общественности.

Выставка продолжилась выступлением музыкальной группы City Ligths Jazz.

Отметим, что уроженка Азербайджана Лала Багирзаде является выпускницей Урмийского университета и Государственного университета Северной Каролины. Работает физиологом растений в регионе Роли (Raleigh) Департамента сельского хозяйства США. В США она также осуществила мечту стать художницей. Свою первую премию получила в 2020 году на проведенной в Нью-Йорке художественной выставке под названием "Bсе мы скованны цепью". Активная участница мероприятий азербайджанской диаспоры в США, Лала Багирзаде была ведущей ряда мероприятий.

Бахрам Юсифи родился в иранском городе Пираншехр. Образование на ступени бакалавриата получил по специальности “Графика и живопись”, затем окончил магистратуру по специальности “востоковедение” Университета искусств в Тегеране. 23 года жизни посвятил искусству живописи, преподавал эту дисциплину в школах и различных учреждениях. Выражение чувств и ощущений является одной из главных особенностей его творчества. Удостоен более 60 наград.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAziz Sancara “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycanın medalı təqdim edilib

Самое читаемое

Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi