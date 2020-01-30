Азербайджанский студент: Надеемся на скорейшую эвакуацию из Уханя

Некоторые распространяют слухи о панике в городе Ухань из-за коронавируса, однако оснований для паники никаких нет, заявил Report азербайджанский студент Турал Т., проходящий обучение в китайском Ухане.

По его словам, в 2002 году жители города страдали от атипичной пневмонии и поэтому сейчас смогли приспособиться к подобной ситуации.

"Некоторые распространяют видео о панике в городе, но по моим наблюдениям, нет никаких оснований для этого. Из-за того, что объявлен карантин, нет никакой необходимости посещать работу. Кроме того, настоятельно рекомендуется, чтобы люди оставались дома и выходили только в случае необходимости, но при этом надевали маску", - заявил Турал Т.

Говоря о численности граждан Азербайджана в Ухане, он указал, что их 7 человек, с большинством из них он знаком лично. "Мы постоянно контактируем друг с другом в социальных сетях", - добавил он.

Комментируя вопрос о времени возможной эвакуации и усилий посольства в этом направлении, студент отметил, что точная дата пока неизвестна, ответить точно может только посольство.

"Как гражданин Азербайджана, я ожидаю, что господин президент возьмет этот вопрос под особый контроль и наших граждан успешно эвакуируют", - сказал Турал Т.

По его словам, на данный момент он остается в городе, в общежитии студенческого кампуса.

"Я готов покинуть город как можно скорее и вернуться сюда обратно после окончания карантинного периода. Должен также отметить, что я не собираюсь возвращаться в Азербайджан в ближайшем будущем, чтобы избежать возможного заражения моих родственников, друзей и других людей, с которыми я могу контактировать", - сказал он.

Азербайджанский студент также подчеркнул, что на данный момент покидать кампус не запрещено.

"Хочу отметить, что доступ в кампус возможен исключительно по карте, что снижает риск потенциальной опасности. Я стараюсь не выходить в город, потому что я могу получить всю необходимую еду и продукты в столовой и магазинах на территории кампуса", - сказал Турал Т.

Он указал, что в городе продолжает функционировать ряд супермаркетов и студенты осведомлены об этом. "Кроме того, иностранцы могут получить необходимую информацию по горячей линии, работающей круглосуточно", - сказал студент.

Говоря в целом о ситуации в городе, он напомнил, что карантин в Ухане был объявлен с 10:00 по местному времени 23 января.

"Был закрыт доступ в город, не функционируют общественный транспорт и поезда… На данный момент пригородные районы тоже изолированы для предотвращения коронавируса. Жителям рекомендовали оставаться в домах и общежитиях, но в случае выхода на улицу ношение масок обязательно. В случае неиспользования маски в отношении лица могут быть применены соответствующие штрафы", - заявил Турал Т.

Он подчеркнул, что в городе продаются маски различных типов, однако в некоторых местах ощущается их явный дефицит.

"Наряду с этим, в ряде случаев из-за быстрого роста числа заболевших в больницах не хватает мест. Сами власти регулярно оповещают население посредством размещения информации в СМИ и в интернете. Напомню, что сам премьер-министр КНР побывал в Ухане и лично ознакомился с ситуацией на месте. Сегодня в городе строят два специальных госпиталя для больных. Сдача в эксплуатацию первого госпиталя площадью 25 тыс. кв.м. ожидается 2 февраля, его вместимость 700-1000 человек", - отметил студент.

По его словам, несмотря на то, что ВОЗ уделяет внимание данному вопросу, однако его реакция на всю ситуацию была запоздалая.

"Это можно понять по постам организации ВОЗ и ее главы Тедроса Гебрейесуса в соцсетях. Напомню, что ВОЗ провела совещание по ситуации с коронавирусом в Китае, где Т.Гебрейесус заявил, что нынешняя ситуация с вирусом является кризисной для Китая, а не для всего мира. Но в итоге сложилась иная ситуация, коронавирус стал распространяться на другие страны, поставив под угрозу здоровье населения", - отметил азербайджанский студент.

Он добавил, что глава ВОЗ посетил Пекин, где провел встречи с руководством, однако не уделил внимания провинции Хубэй и своим эфиопским соотечественникам в Ухане.

"Таким образом, можно сказать, что авторитет ВОЗ в некоторых странах низкий", - сказал Турал Т.

Он указал, что уже ряд стран, в том числе Германия, Южная Корея объявили о вывозе своих граждан из Уханя, а США и Япония уже провели эвакуацию.

"Этот факт, конечно, говорит, что эвакуация возможна, поэтому мы, как граждане Азербайджана, верим и ожидаем поддержки нашего государства, надеемся на скорейшую нашу эвакуацию", - подчеркнул азербайджанский студент.