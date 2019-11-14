Азербайджанские депутаты продемонстрировали разную позицию в вопросе пропорциональной избирательной системы в парламенте Грузии

Обнародованы результаты голосования в парламенте Грузии по изменениям в Конституцию страны в связи с пропорциональной избирательной системой.

Как сообщает грузинское бюро Report, на пленарном заседании присутствовал 141 депутат.

Законопроект поддержали 113 человек, 3 проголосовали против.

Позиция представленных в законодательном органе депутатов-азербайджанцев относительно документа отличалась. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" Махир Дарзиев и Руслан Гаджиев проголосовали за законопроект, а Савалан Мирзоев отказался от участия в голосовании.

Что касается другого парламентария-азербайджанца, представителя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Азера Сулейманова, он не принял участие в заседании.

Ожидалось, что Р.Гаджиев проголосует против законопроекта. Так, вчера депутат заявил, что не поддерживает переход к пропорциональной избирательной системе.