Азербайджанец, подписавший акт о независимости Грузии

Исполнилось 29 лет со дня восстановления государственной независимости Грузии. 9 апреля 1991 года Верховный совет Грузинской ССР по итогам общенародного референдума, проведенного 31 марта того же года, принял Акт о восстановлении государственной независимости. В документе была объявлена достоверность Акта о независимости от 26 мая 1918 года и Конституции от 1921 года.

Акт подписали депутаты Верховного совета и члены правительства Грузии. Среди подписей на документе привлекает внимание азербайджанская фамилия "А.Гасанов".

Грузинское бюро Report исследовало, кем был этот азербайджанец.

Поддержавший госнезависимость Грузии азербайджанец – депутат Верховного совета в 1990-1991 гг. Акиф Гасанов. Он был депутатом от 45-го мажоритарного избирательного округа Марнеули и членом комитета Верховного совета по гуманитарным и социальным вопросам.

Согласно автобиографической сводке о А.Гасанове на официальном сайте парламента Грузии, он родился 5 ноября 1952-го года в Марнеули. В 1973 году окончил физический факультет Азербайджанского государственного педагогического института. В 1973-1999 годы занимался педагогической деятельностью, в 1973-1983 гг. работал учителем в марнеульской профшколе №70.

В 1983-1989 гг. А.Гасанов был инструктором Исполнительного комитета Марнеульского совета народных депутатов, в 1992 году – заместителем районной гамгеобы (администрации).

68-летний экс-депутат проживает в Марнеули, сейчас он на пенсии.

Руководитель марнеульского отделения партии "Европейская Грузия" Ахмед Имамгулиев в разговоре с Report назвал А.Гасанова живой историей.

По словам политика, к А.Гасанову в Марнеули относятся с большим уважением: "В связи с возрастом Акиф-муаллима его общественная активность не так высока, однако он лично содействует решению некоторых вопросов, беспокоящих марнеульцев. Он делится с нами ценными идеями относительно политических процессов в Грузии. Мы учитываем его советы и рекомендации".

Местная азербайджанская молодежь также гордится А.Гасановым. В начале минувшего месяца с ним встретились члены платформы "Салам", где представлена азербайджанская молодежь Грузии. Экс-депутат подробно рассказал молодежи о сложных процессах, протекавших в стране в период восстановления государственной независимости.

Один из участников встречи Рабиль Исмайлов сказал Report, что участие азербайджанца на первых этапах получения Грузией независимости вселяет гордость. По его словам, во время встречи с А.Гасановым были затронуты очень важные вопросы: "Он рассказал о сложностях и политических процессах в нашем регионе в тот период. Тогда казалось невозможным найти выход из сложной ситуации. Однако А.Гасанов является живым примером того, как при наличии единства и поддержки можно добиться успеха. Отрадно, что сегодня активная молодежь, политические и общественные деятели прекрасно осознают, что мы должны занять достойное место в принятии решений, связанных с управлением государством и многими другими вопросами".