Азербайджанцы в России могут создать координационные советы

По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой продолжаются видеоконференции с руководителями и представителями азербайджанской диаспоры, функционирующей в различных странах.

Как сообщили Report в госкомитете, очередная видеоконференция была организована с руководителями и представителями азербайджанской диаспоры, функционирующей в столице и ряде регионов России.

В виртуальном мероприятии принимали участие член Гильдии российских адвокатов, адвокат Алекбер Гараев, проживающий в Москве, председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Перми Чингиз Исаев, председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута "Бирлик" Азад Сеидов, руководитель азербайджанской диаспоры в Курганской области Нифтулла Нифтуллаев, заместитель председателя Общественной палаты Забайкальского края Аладдин Мамедов, председатели общественных организаций "Oзан" и "Aзербайджан" Челябинской области Рафаэль Гулиев и Эршад Ханкишиев, председатель Азербайджанской региональной общественной организации города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа "Бирлик" Арзу Исмайлов, ответственные сотрудники Государственного комитета Руслан Гулиев, Турал Сафаров и Заур Рамазанов.

В ходе обсуждений внимание было привлечено к проблемам, с которыми наши соотечественники столкнулись в период пандемии. Руководители диаспоры призвали земляков не покидать постоянного и временного места проживания до открытия межгосударственных границ и не собираться на азербайджано-российской границе.

Также была подчеркнута необходимость открытия новых консульств в регионах России, состоялся широкий обмен мнениями о значении создания координационных советов азербайджанцев по федеральным округам и по др. вопросам.

В заключении была отмечена важность подобных встреч и целесообразность их продолжения.