Азербайджанцы Московской области проведут акцию в связи с геноцидом в Ходжалы

Азербайджанская диаспора Московской области проведет акцию, приуроченную к трагическим датам в истории азербайджанского народа.

Как сообщает российское бюро Report, представители диаспоры изготовили миниплакаты с красными гвоздиками и надписью "Unutma" - "Не забывай" в память о трагических датах - 20 января, 26 февраля и 31 марта. Готовые плакаты или макеты для самостоятельной печати будут раздаваться всем желающим. В рамках акции их нужно будет установить на заднее стекло автомобиля.

"Главной целью проведения данной акции является донесение истины о трагических событиях в истории азербайджанского народа до молодого поколения азербайджанцев, выросших вдали от родины. Очень грустным является факт того, что новое поколение не знает истории своего народа, однако, когда родители, друзья и близкие установят эти плакаты на свои автомобили, это возродит интерес молодежи к данным событиям и сподвигнет их узнать об этом побольше", - об этом российскому бюро Report заявил председатель РНКАА МО Эльшан Ибрагимов.

"Мы очень хотим вывести акцию на всероссийский уровень. Изготовление плакатов на двух языках - азербайджанском и русском, также пробудит интерес у представителей других народов, проживающих в России, найти информацию об этих событиях", - сказал он.