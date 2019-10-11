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Азербайджанцы Грузии проводят в Тбилиси акцию протеста - ФОТО

Азербайджанцы Грузии проводят в Тбилиси акцию протеста

В Тбилиси недалеко от здания парламента азербайджанцы Грузии проводят акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, в акции участвует группа жителей гардабанского села Гараджалар. 

Основное требование заключается в пересмотре судебного дела в отношении трех молодых людей, задержанных в селе два года назад, и облегчении их наказания.

Сельчане считают, что вынесенный судом приговор о лишении свободы Динара Мехдиева, Рахиба Керимова и Ниджата Бабаева сроком на 12 лет является несправедливым. Они заявляют о невиновности задержанных. 

По словам участников акции, дело будет рассмотрено в Апелляционном суде 22 октября. 

Жители села Гараджалар заявили, что надеются на справедливость суда. 

Отметим, что вчера с тем же требованием жители села Гараджалар провели в Тбилиси акцию перед зданием Генпрокуратуры.

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