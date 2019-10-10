​Азербайджанцы Грузии провели акцию перед зданием генпрокуратуры

Жильцы села Гараджалар Гардабанского района Грузии провели акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры страны.

Как сообщает местное бюро Report, участники акции назвали несправедливым судебный процесс, проведенный над задержанными в связи с событием, имевшем место в селе в 2017 году.

Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами: "Требуем справедливого суда!", "Про азербайджанцев Грузии вспоминают от выборов к выборам!" и др.

Жители Гараджалар сообщили, что шестерых задержанных по делу приговорили к 12 годам заключения. По их словам, трое из задержанных молодых людей – Динар Мехдиев, Рахиб Керимов и Ниджат Бабаев невиновны.

Демонстранты сообщили, что в связи с делом обращено в Апелляционный суд. Они отмечают несправедливость решения суда первой инстанции и просят смягчения приговора.

Близкие арестованных молодых людей сообщили, что потерпевший по делу сообщил, что эти молодые люди не участвовали в инциденте. Но несмотря на это, невиновные молодые люди арестованы за то, чего не совершали.

Участники акции заявили, что виновные на свободе и есть доказательства их вины.

Жильцы села Гараджалар заявили, что если их требования не будут учтены, они проведут более масштабную акцию. Безвинно арестованные молодые люди намерены объявить голодовку.

В завершение акции обращение жильцов села Гараджалар было предъявлено в Генеральную прокуратуру.