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Саломе Зурабишвили: Азербайджанцы Грузии должны знать государственный язык

Азербайджанцы Грузии должны знать государственный язык

"Для того, чтобы быть полноценными гражданами Грузии, проживающие здесь азербайджанцы должны знать государственный язык страны".

Как сообщает местное бюро Report, об этом выступая на прошедшей в Тбилиси конференции "Государственный язык для развития человеческого капитала и интеграции граждан" заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 

По ее словам, грузинский язык должен быть основным элементом для интеграции и как родным языком для национальных меньшинств: "Грузия толерантная страна и здесь охраняются традиции, культура и язык национальных меньшинств. Представители нацменьшинств должны быть полноценными гражданами не только региона компактного проживания, но и Грузии в целом". 

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