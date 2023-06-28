Азербайджанский ученый удостоен пожизненной премии канадского института

Всемирно известный азербайджанский ученый, профессор Центра Гельмгольца в Мюнхене, первый азербайджанский ученый, получивший премию Гумбольдта, заслуженный деятель науки Азербайджана Масуд Эфендиев удостоен пожизненной премии действующего в Канаде Институ

Всемирно известный азербайджанский ученый, профессор Центра Гельмгольца в Мюнхене, первый азербайджанский ученый, получивший премию Гумбольдта, заслуженный деятель науки Азербайджана Масуд Эфендиев удостоен пожизненной премии действующего в Канаде Института Филдса.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что по этому случаю директор Института Филдса проф. Кумар Мурти направил письмо азербайджанскому ученому.

Следует отметить, что институт Филдса учредил пожизненную премию Fields İnstitute Fellows в 2002 году по случаю своего 10-летнего юбилея. Ежегодно эта премия присуждается выдающимся ученым-исследователям, внесшим значительный вклад в Институт Филдса и Канадское математическое общество.

Напомним, что азербайджанский ученый является одним из немногих ученых-математиков в мире, имеющих статус Dean`s Distinguished Professor. В США и Канаде этот статус носят, как правило, нобелевские лауреаты и всемирно известные ученые, добившиеся фундаментальных научных результатов в своей области.

В 2018 году Масуд Эфендиев читал лекции по математической биологии на математическом факультете в течение одного семестра (с 1 января по 30 июня 2018 года) в статусе Deans Distinguished Visiting Professor по приглашению Университета Торонто (UofT) и Института Филдса. В течение этого времени он возглавлял совместный проект Университета Торонто (UofT) и Института Филдса Thematic Program on Emerging Challenges in Mathematical Biology.

Он является первым азербайджанским ученым, удостоенным в 1990 году премии Александра фон Гумбольдта, учрежденной всемирно известным Фондом Александра фон Гумбольдта.