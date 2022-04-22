Азербайджанский кяманчист: Мы приложим все усилия для продвижения нашей музыки в США

"Продвижение и представление азербайджанской культуры, музыки и искусства за рубежом - одна из моих основных задач. Потому что эта работа нуждается в дополнительной поддержке".

"Продвижение и представление азербайджанской культуры, музыки и искусства за рубежом - одна из моих основных задач. Потому что эта работа нуждается в дополнительной поддержке".

Об этом на полях V Съезда азербайджанцев мира в Шуше заявил Report музыкальный руководитель Фестиваля мировой музыки в Сан-Франциско, известный кяманчист и преподаватель Имамьяр Гасанов.

По его словам, как профессиональный музыкант, проживающий в Америке, он приложит все усилия для представления азербайджанской музыки на высоком уровне в своей стране.