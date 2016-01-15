Почетный консул опроверг информацию о многомиллионых инвестициях в Украину из Азербайджана

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Информация о 50 млн. долларов США инвестиций в Сумскую область Украины из Азербайджана не соответствует действительности, заявил Report почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.

Ранее ряд украинских сайтов распространили новость о том, что азербайджанские инвесторы откроют в Роменском районе Сумской области Украины завод по переработке сои мощностью 220-250 тыс. тонн и объемом инвестиций до 22 млн. долларов США. Отмечалось, что ООО "Жовтневый сахарный завод" в Сумах, совладельцем которого якобы является почетный консул Азербайджана в Харькове, также ожидает инвестиции в сумме до 30 млн. долларов США для производства альтернативных видов топлива.

По словам консула, реконструкция сахарного завода произойдет благодаря оборудованию от турецкой компании, которая будет предоставлена в лизинг на 5-7 лет.

"Что касается завода по производству сои, то к этому я не имею никакого отношения", - заявил А.Салманов.